رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي

28 مايو، 2021 10:58 م
5
ميناء الحريقة: الناقلة النفطية "فونتانا"

أخبار ليبيا 24-خاص

رست اليوم الجمعة الناقلة النفطية “فونتانا” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 إن الإنتاج النفطي لشركة الخليج بلغ اليوم أكثر من 200 ألف برميل وقد تم استلامه من حقلي مسلة والسرير.

ولفت إلى أن جميع عمليات الشحن تتم وفق خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط تضع في أولوياتها الحفاظ على البيئة ولم تسجل أي حالات تلوث بالميناء.

 

الوسوم
28 مايو، 2021 10:58 م
5

مقالات ذات صلة

حفتر يحضر مباراة استعراضية بملعب شهداء بنينا

ظهور جديد لحفتر يفضح أكاذيب إعلام الإسلام السياسي بشأن تدهور صحته

28 مايو، 2021 11:49 م
جولة لوكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة

وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية يتفقد سير العمل بعدد من الإدارات بالوزارة

28 مايو، 2021 11:07 م
اللواء أحمد المسماري

المسماري: الاستعراض العسكري للجيش غدًا هو رسالة سلام وليس تهديدًا لأحد كما يروج البعض

28 مايو، 2021 10:29 م
نادية عمران

عضو بهيئة صياغة الدستور: ملتقى الحوار السياسي فشل فشلاً ذريعاً في إنجاز القاعدة الدستورية

28 مايو، 2021 8:46 م
زر الذهاب إلى الأعلى