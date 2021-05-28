رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي

أخبار ليبيا 24-خاص

رست اليوم الجمعة الناقلة النفطية “فونتانا” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 إن الإنتاج النفطي لشركة الخليج بلغ اليوم أكثر من 200 ألف برميل وقد تم استلامه من حقلي مسلة والسرير.

ولفت إلى أن جميع عمليات الشحن تتم وفق خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط تضع في أولوياتها الحفاظ على البيئة ولم تسجل أي حالات تلوث بالميناء.