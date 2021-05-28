رئيس البرلمان التركي: وفد برلماني ليبي سيزور أنقرة

28 مايو، 2021 4:47 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن إجراء انتخابات حرةٍ ونزيهةٍ؛ سيكون نقطة تحوّل في مستقبل الدولة الليبية.

وجاء ذلك خلال لقائه وفد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الذي يزور العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح، شنطوب، أن ممارسة الليبيين حقهم في الاقتراع، دون ضغوط؛ سينعكس على إرادتهم الحرّة في نتائج الانتخابات.

وكشف رئيس البرلمان التركي عن زيارة وفد برلماني ليبي إلى أنقرة، قريبًا؛ للبحث في قضايا الأمن والاستقرار، بدوره، ثمّن، المشري، دور تركيا في دعم الاستقرار داخل ليبيا.

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28 مايو، 2021 4:47 م
13

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