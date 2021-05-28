دي مايو: الدبيبة سيزور روما الأثنين المقبل لبحث التعاون الاقتصادي

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، سيزور روما الاثنين المقبل على رأس وفد وزاري.

وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ونظيرهما المالطي، إيفاريست بارتولو، من طرابلس، أن الدبيبة سيناقش التحديات المقبلة ويبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وكشفت وكالة “نوفا” الإيطالية أنه من المنتظر توقيع اتفاقيتين على الأقل خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة الإيطالية روما، يوم الإثنين المقبل، واحدة بشأن انتقال الطاقة والأخرى بشأن حماية التراث الأثري.