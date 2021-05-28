بقيادة أشخاص غير ليبيين .. ضبط ثلاثة شاحنات لتهريب الوقود في تازربو أحد الشاحنات كانت قادمة من منجم التنقيب عن الذهب في الجنوب

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت دوريات كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة من ضبط ثلاثة شاحنات لتهريب الوقود جنوب غرب بلدة تازربو شرقي البلاد.

وقال آمر الكتيبة المكلف أحمد بونخيلة – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الجمعة، إنه تمت مصادرة الشاحنات الثلاثة التي تمتهن تهريب الوقود، حيث تم ضبط اثنين منهما أثناء عودتهم إلى ليبيا من دولة تشاد، والشاحنة الثالثة قادمة من منجم التنقيب عن الذهب، محملة بحوالي 20 ألف لتر من الوقود .

بونخيلة أوضح، أن سائقي شاحنات الوقود غير ليبيين، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيراً إلى أن الكتيبة تنشر دوريات باستمرار لمكافحة المهربين بالعموم سواء تهريب محروقات أو ممنوعات أو سلع تموينية أو تجار بشر.