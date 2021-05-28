بريطانيا تؤكد دعمها لجهود مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات ديسمبر

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أكدت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كاتي انجليش دعمها للجهود التي تبذلها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت انجليش خلال استقبال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الخميس بمقر المفوضية بطرابلس أن دور المفوضية حاسمًا في التحضير للاستحقاق الانتخابي هذا العام.

وشددت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا على ضرورة دعم المملكة المتحدة مع الأمم المتحدة لجهودها في هذا الشأن.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح التقي السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لمناقشة أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.