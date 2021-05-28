المسماري: الاستعراض العسكري للجيش غدًا هو رسالة سلام وليس تهديدًا لأحد كما يروج البعض

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قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن بنينا ستحتضن يوم غد السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المسماري، في إيجاز صحفي، أن الهدف من الاستعراض هو السلام وليس تهديدًا لأحد كما يحاول البعض ترويجه.

وأضاف، أن القوات المسلحة ترسل من خلال الاستعراض رسالة إلى الليبيين بأن الجيش الذي نودي به في 2014 يحمي البلاد، وأن صوتهم وأحلامهم حقيقة على أرض الواقع.

وقال غدا أنتم على موعد مع الاستعراض العظيم والسيف القوي لطعن أي معتد غاشم.

وأكد المسماري، أن جميع الوحدات العسكرية بجميع المناطق ستكون مشاركة في الاستعراض العسكري لنبرهن للعالم إننا جاهزون لحماية الوطن.

وقال إن الاستعراض العسكري هو وفاء للجرحى والمصابين ووفاء لكل من قدم دعما للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة، مؤكدًا أن معركة الكرامة موجهة لاجتثاث الإرهاب والجريمة وإنفاذ القانون على الأراضي الليبية كافة.

وأضاف أن الجيش الوطني لازال في حالة حرب مستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وأنها حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط، لافتًا إلى أن حدة الإرهاب خفت بفضل ضربات الجيش الوطني.

واختتم المسماري، “غدا رجال وسلاح ومعنويات القوات في الاستعراض العسكري، تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة العامة للقوات المسلحة.”