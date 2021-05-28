المبعوث الدولي ينتقد أطرافا تحاول اختطاف ملتقى الحوار الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، أنه خلال مشاركته لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الافتراضي الذي انعقد على مدار اليومين الماضيين، بشأن القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر المقبل، شّعر وكأنه في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب، مطالبا إياهم بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتوضيح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، على أقصى تقدير.

كوبيش قال في كلمته الختامية خلال الاجتماع أمس الخميس، بحسب ما نقلت البعثة الأممية عبر موقعها الالكتروني، “أود أن أشكركم على مشاركتكم الفاعلة خلال الاجتماع الافتراضي اليومين الماضيين، إذ شاركتم أمام أعين الجمهور الليبي اليقظة، آرائكم ومخاوفكم بصراحةٍ وحماس”، مضيفا “وأودّ أن أشكر بوجه خاصّ كل من استجاب منكم لندائنا لمحاولة معالجة القضايا العالقة المرتبطة بمقترح اللجنة القانونية، من الذين حاولوا تضييق هوة الخلافات وجسرها وتوسيع نطاق توافق الآراء بشأن مقترح اللجنة القانونية”.

وتابع “وفي الوقت ذاته، ومع كل الاحترام الواجب لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرين، كما أرجو ألا تفهم الإشارة هنا إلى أنها تقليل من أحد على الإطلاق كان لدي شعور أحياناً بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي بل بالأحرى في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب”.

وأوضح أنه في بعض الأحيان، وبدلاً من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، فقد طرحت العديد من المداخلات قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي.

وبيّن أن النقاش أكد على أن هناك العديد من النقاط التي تجمعهم وأن ما يجمعهم يتجاوز ما يفرّقهم، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المقترحات التي تتوخّى بناء أرضية مشتركة تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر.

وأشار إلى أن أغلبية كبيرة من أعضاء ملتقى الحوار، أكدوا ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، لإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطيًا وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.

وتابع “لقد أكدتم جميعا مرة أخرى التزامكم بمبادئ وأهداف خارطة الطريق التي اعتمدتموها في نوفمبر من العام الماضي في تونس العاصمة، كما أعربتم أيضًا بالإجماع عن الحاجة إلى ضمان توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة للجميع، لا تترك أحداً خلف الركب”.

ولفت إلى أن ذلك يقتضي وضع خطةٍ واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في ليبيا أمرٌ بالغ الأهمية لمصداقية العملية الانتخابية.

كما أكد على أن الانتخابات الشاملة ستكون خطوة هامة، إن لم نقل ضرورية بل وحيوية حقّاً، نحو المصالحة على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه أحٌيط علما بأراء أعضاء الملتقى العديدة حول كيفية، الوصول إلى المرحلة التالية وإنهاء الانتقال السياسي في البلاد، وكذا التحديات والمخاطر التي عبروا عنها في مداخلاتهم.

وأردف “وكما قال العديد منكم، فإن الشعب الليبي لا يستطيع تحمل المزيد من التأخير، وإن عرقلة المسار السياسي للإبقاء على الوضع الراهن ليست خيارًا ولا يمكن أن تستمر”.

ودعا على هذا الأساس وفي ضوء قرار مجلس الأمن 2570 (2021) الذي ينيط مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا مباشرةً، مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته، مؤكدًا اعتزامه بإيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولات الملتقى، إلى المجلسين، بدون أدنى تأخير.

واستطرد “سأطلب منهم طلبًا صريحًا ألا وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويا حبذا لو يتم ذلك في الفترة 15-20 يونيو”، موضحا أنه في غضون ذلك، ينوي في ضوء خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 واستجابةً لدعوات المشاركين، سيتم عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن، لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وتيسير ذلك.

ونوه بأن البعثة الأممية سوف تحدد الزمان والمكان المناسبين بالتشاور مع ملتقى الحوار، مشيرا إلى أنه تيسيرا لمداولات الأخير وعملية اتخاذ القرار، ينتوي تقديم بعض المقترحات على أساس الآليات والترتيبات المجرّبة للعمل والتي استعملت سابقاً خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكمل “ستواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهما لكم ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير عملكم الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بتاريخ 24 ديسمبر من العام الجاري.