البحرية الليبية تنقذ 495 مهاجرًا غير شرعي

28 مايو، 2021 9:09 م
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ليبيا-إنقاذ مهاجرين

أخبارليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن مساء أمس الخميس من إنقاذ 308 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.

وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع “فيسبوك” ان المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وأشار الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وذكر انه وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى ان أحد الزوارق التابعة لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس أيضًا من إنقاذ 187 مهاجرًا من الجنسيات الافريقية وعربية وأسيوية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

28 مايو، 2021 9:09 م
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