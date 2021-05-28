إنفوغرافيك: أبرز عشر شخصيات معارضة لانتخاب رئيس ليبيا بالاقتراع المباشر من الشعب

28 مايو، 2021 9:56 م
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إنفوغرافيك- أخبارليبيا24
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

1- عبد الرزاق العرادي – عضو مؤسس لحزب العدالة – جماعة الإخوان المسلمين

2- محمد صوان – رئيس حزب العدالة والبناء – جماعة الإخوان المسلمين

3- محمود عبد العزيز – عضو حزب العدالة والبناء – جماعة الإخوان المسلمين

4- خالد المشري – رئيس مجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين

5- منصور الحصادي – عضو مجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين

6- عبد القادر الحويلي – عضو مجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين

7- عبد الرحمن الشاطر – عضو مجلس الدولة- جماعة الإخوان المسلمين

8- ماجدة الفلاح – عضو حزب العدالة والبناء ومجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين

9- حنان شلوف – عضو منشق عن مجلس النواب- جماعة الإخوان المسلمين

10- عبدالرحمن السويحلي – عضو مجلس الدولة

28 مايو، 2021 9:56 م
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