إنفوغرافيك: أبرز عشر شخصيات معارضة لانتخاب رئيس ليبيا بالاقتراع المباشر من الشعب
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
1- عبد الرزاق العرادي – عضو مؤسس لحزب العدالة – جماعة الإخوان المسلمين
2- محمد صوان – رئيس حزب العدالة والبناء – جماعة الإخوان المسلمين
3- محمود عبد العزيز – عضو حزب العدالة والبناء – جماعة الإخوان المسلمين
4- خالد المشري – رئيس مجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين
5- منصور الحصادي – عضو مجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين
6- عبد القادر الحويلي – عضو مجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين
7- عبد الرحمن الشاطر – عضو مجلس الدولة- جماعة الإخوان المسلمين
8- ماجدة الفلاح – عضو حزب العدالة والبناء ومجلس الدولة – جماعة الإخوان المسلمين
9- حنان شلوف – عضو منشق عن مجلس النواب- جماعة الإخوان المسلمين
10- عبدالرحمن السويحلي – عضو مجلس الدولة