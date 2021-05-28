أمن طرابلس: مركز أبو سليم يضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة

28 مايو، 2021 8:27 م
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تشكيل عصابي_طرابلس
تشكيل عصابي_طرابلس

أخبارليبيا24

ذكرت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة أبو سليم تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة.

وأضافت مديرية أمن طرابلس عبر حسابها على “فيسبوك” أن التشكيل العصابي المتكون من (م.ع) و(م.ف) و(ع.ع) متهمين في واقعة سرقة مبلغ مالي 107 ألف دينار من منزل المواطن ( م.ف).

وأفادت المديرية أنه بعد تكليف التحري بجمع المعلومات حول الواقعة تم التوصل للمتهمين الذين عند ضبط أقوالهم اعترف بما نسب إليهم.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه تم استرجاع مبلغ مالي قيمته97 ألف، مؤكدة أن المتهمين اعترفوا بتصرفهم في باقي المبلغ.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمين إلى النيابة من حيث الاختصاص.

28 مايو، 2021 8:27 م
16

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