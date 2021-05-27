وزير المواصلات يعطي الإذن باستئناف الرحلات الداخلية بمطاري طبرق والأبرق

أخبار ليبيا24

أعطى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، الإذن باستئناف تسيير الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطاري طبرق الدولي والأبرق الدولي شرق البلاد.

وفي رسالة وجهها إلى مدير عام شركة الخطو الجوية الليبية ومدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الاثنين، وطالعتها وكالة أخبار ليبيا 24، طالب الشهوبي باتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن العمل على استئناف الرحلات الجوية الداخلية للمطارين، وتقديم جداول بالرحلات المنتظمة إلى مصلحة الطيران المدني.

وأكد مدير عام مطار طبرق الدولي الدكتور سعد الكحاشي، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن المطار جاهز لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق المتاح من إمكانيات، لافتاً إلى أن المتوفر في مطار طبرق متوفر في باقي المطارات.

وأوضح الكحاشي، أن المطار يسير رحلات الحقول النفطية والنواب وأعضاء الحكومة، ويوم قسم اليمين للحكومة استقبل ثمانية رحلات في أقل من ساعتين فقط، مشيراً إلى أن العديد من اللجان جاءت للمطار لتقييم الوضع.

وأشار إلى أن شركة البراق تعتزم تسيير رحلات جوية داخلية وخارجية من وإلى المطار في شهر يونيو المقبل.

وأضاف الكحاشي، أن لجنة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية ستصل الأحد المقبل لمتابعة الأوضاع بالمطار.

ورحب مدير عام مطار طبرق، بقرار استئناف تسيير رحلات داخلية لتخفيف العبء على المواطنين من مشاق السفر براً في ظل وجود الطرق المتهالكة والمتردية والتي تتسبب في كثير من الحوادث.

وقال الكحاشي، إن رجال أعمال تطوعوا فيما سبق بصيانة المهبط وتوريد بعض الاحتياجات لتذليل الصعاب، خصوصاً في فترة الانقسام السياسي التي تعاني منها البلاد.