نورلاند: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في مواجهة كورونا

27 مايو، 2021 8:52 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، أن بلاده ملتزمة بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة فيروس كورونا، من خلال مساهمات الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية في ليبيا أو مساهمات الولايات المتحدة في مبادرة كوفاكس.

وأوضحت السفارة الأمركية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء عبر الاتصال المرئي استضافته سفارة الولايات المتحدة في ليبيا وغرفة التجارة الأمريكية في طرابلس الأربعاء، بحضور وزير الصحة في حكومة الوحدة، علي الزناتي، وأربع شركات رعاية صحية أمريكية.

وناقش الزناتي أولويات وزارته، وقدمت الشركات الأمريكية دعمها لمساعدة الوزير في تحقيق أهداف الرعاية الصحية في ليبيا، وفق بيان السفارة. 

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27 مايو، 2021 8:52 م
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