مكافحة المخدرات بنغازي تضبط (5000) قرص “ترامادول”

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كشف فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي أن أعضاء الفرع تمكنوا من ضبط (5000) قرص “ترامادول”

وأوضح فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات مصدرية مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً.

وأضاف الفرع أنه تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار حيث ضبط بحوزته عدد (5000) قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع ترامادول وقطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش وعدد اثنان أداة تعاطي وسكين عليه آثار حروق يستخدم لقطع المواد المخدرة وخليط من التبغ جاهز للتعاطي.

وأشار فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم مـن إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.