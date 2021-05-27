صوان : يمكن لأهل بنغازي التخلص من “حفتر” عبر إنجاح الانتخابات متناسيًا ما فعلته المليشيات التابعة لهم .. صوان : مدينة بنغازي لا يمثلها المجرمون ومن اغتصبوا أموال الناس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – بحسب تصنيف مجلس النواب لها كمنظمة إرهابية – أن عودة بنغازي إلى حضن الوطن، بحسب تعبير رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إذا كانت تعبيرًا عن تخلص أهلها من سيطرة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وأتباعه فهذا أمر مفهوم ومطلوب، وهو أمر يمكن حدوثه قريبًا عن طريق إنجاح المسار السياسي والانتخابات.

صوان قال، في مقابلة لموقع “عربي21”، إن مدينة بنغازي لا يمثلها المجرمون والمتورطون في دماء الليبيين، ومن اغتصبوا أموال الناس وانتهكوا الأعراض، وارتكبوا مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان، موضحا أن مثل هؤلاء ليسوا حصرا في بنغازي أو مدينة بعينها، وستطالهم العدالة سواء طال الزمان أم قصر.

وأكد أن هناك كثيرين في بنغازي والمنطقة الشرقية عموما يرفضون حكم العسكر ويطمحون لدولة مدنية، وهناك كثيرون حتى ممن يختلفون سياسيا مع حزبه يؤمنون بالديمقراطية ويصرون على إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021م.

وأضاف أن المدن الليبية ليست في وضع قريب من المثالية، حيث يجب أن يشعر الناس بالأمان والانتماء للوطن ويمتلكون المقومات الأساسية للحياة ولا يعانون الظلم والتهميش، معربا عن أسفه أن ليبيا بالكامل، بحسب هذا المعنى، لا تزال أمامها عقبات.

وأردف بأن العودة الحقيقية لحضن الوطن هي الوصول إلى الوضع الذي يتعايش فيه الليبيون بأمن وسلام ويمتلكون فيه حرية تقرير المصير ومقومات العيش الكريم.

وفيما يتعلق بفتح طريق مصراتة – سرت الساحلي، رأى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” يعول عليها في مهام تفوق طاقاتها وإمكانياتها، معتبرا أنها في حقيقتها انعكاس لصراع الطرفين ولا تملك أي قوة أو نفوذ على الأرض بمعزل عن أطراف الصراع، لهذا لا تستطيع فرض تنفيذ ما يتفق عليه، رغم تهديدها بتسمية مَن يعرقل فتح الطريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.