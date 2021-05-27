توحيد منظومة المرتبات في ليبيا بعد انقسام لنحو سبع سنوات

27 مايو، 2021 11:31 م
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منظومة المرتبات في ليبيا

أخبار ليبيا24

عادت منظومة المرتبات للقطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة بالدولة الليبية إلى التوحد من جديد بعد انقسام استمر لنحو سبع سنوات بسبب الانقسام السياسي خلال تلك الفترة إلى حين اختيار تكليف مجلس رئاسي وحكومة وحدة جديدة للبلاد.

وأعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية الخميس توحيد المنظومة في سابقة لم تحدث منذ سنة 2014، حيث أعربت الإدارة عن أملها في أن تكون بادرة طيبة.

ودعت الإدارة إلى التعميم على الجهات الممولة من الخزانة العامة كافة التعاون معها في تحديث كافة بيانات موظفيها لتسويتها وفقا للتشريعات النافذة.

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27 مايو، 2021 11:31 م
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