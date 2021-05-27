تسييري طبرق يبحث مع الشركة العامة لتحلية المياه مشروع محطة المرصص

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 45 لسنة 2021 عن طريق الشركة العامة لتحلية المياه بشأن الدراسة الفنية لمشروع إنشاء محطة تحلية المرصص .

وناقشت اللجنة المشكلة مع عميد البلدية اليوم الخميس العرض المقدم من شركة “Metito” بشأن توريد محطة تحلية المياه بمنطقة المرصص غرب طبرق بسعة 40 ألف متر مكعب يومياً بنظام التناضح العكسي RO .

واطلعت اللجنة عميد البلدية على محضر الاجتماع والدراسة الفنية للمشروع .

يشار أن مدينة طبرق تشهد أزمة مياه بسبب الأعطال المتكررة لمحطة التحلية الحالية المصدر الوحيد للمياه والتي تحتاج لعمرة جسيمة .