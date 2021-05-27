بوجناح: الحكومة ستوفر احتياجات مديريات الأمن بالجنوب لمواجهة الوضع الأمني المتردي

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تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح اليوم الخميس أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتوفير كافة احتياجات مديريات الأمن بمناطق الجنوب لمواجهة الوضع الأمني المتردي.

وأكد بوجناح خلال أول اجتماع أمني موسع في مديرية أمن سبها بعد توحيد السلطة في ليبيا أن تحقيق الأمن يمكن المواطنين من الحياة بشكل طبيعي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحياة بشكل طبيعي لن تتحقق إلا بتفعيل كافة الأجهزة الأمنية بمدينة سبها وكافة مناطق الجنوب.

وشدد الحضور على أهمية موقع مدينة سبها في أي خطط أمنية لبسط الأمن والاستقرار في الجنوب، وضرورة تكاثف جهود مديريات الأمن من أجل مواجهة الفوضى وعصابات الحرابة التي تهدد حياة المواطنين في سبها ومناطق أخرى.

وتم التأكيد على أن حالة الانقسام السياسي والفراغ الذي عانت منه المدينة خلال السنوات الماضية هو أحد أسباب تردي الوضع الأمني بها.

يشار إلى أن الاجتماع عقد في مديرية أمن سبها حضره وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد ورئيس الدعم المركزي محمود فتح الله ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية على النويصري ومدير أمن سبها السنوسي صالح السنوسي ومدراء مديريات الأمن بالجنوب.