بعد الاتفاق على ترحيلها للبرلمان القادم ..صوان: لا تملك أي جهة المساس بالاتفاقية الليبية التركية صوان: المجتمع الدولي لا يزال منقسما حول الملف الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – بحسب تصنيف مجلس النواب لها كمنظمة إرهابية – إن أي جهة لا تملك اليوم سلطة المساس بالاتفاقية الليبية التركية، وإنه لا يجب أن يخوض أي طرف في هذا الأمر إلا بعد الانتخابات.

صوان نوه، في تصريحات لموقع “عربي21” القطري، بأن الاتفاقية الليبية التركية تم الخوض فيها في حوار جنيف بين أعضاء لجنة الـ75، مشيرا إلى أن الخلاف حينها كاد أن يعصف بالحوار، ثم توافق الحضور على ترحيل المسألة إلى البرلمان القادم.

وعن وجود تغيير في موقف المجتمع الدولي، وخاصة أمريكا، من الأزمة الليبية، رأى أن المجتمع الدولي لا يزال منقسما حول الملف الليبي ولا يحظى بالاهتمام الكافي من الأطراف الفاعلة بما فيها الإدارة الأمريكية.

ورأى أن المزاج الدولي العام مؤيد للثورات المضادة، مضيفا “بمعنى أوضح هم لا يعارضون تحول مجتمعات العالم الثالث إلى الديمقراطية بشكل قوي، ولكنهم لا يقدمون لها العون لتنجح ولا يساعدونها في تجاوز العقبات، لأنهم وجدوا أن تحولها لا يخدم مصالحهم”.

وتابع “في ليبيا مثلا مَن يعرقل التحول ونجاح المسار السياسي في عدة محطات؟، مَن جمّد الإعلان الدستوري ويعلن الانقلابات على حكومات يعترف بها العالم ويحرك الجيوش لفرض الدكتاتورية ولا يعترف بكل التوافقات السياسية بما فيها اتفاق جنيف الأخير؟، لماذا يسكت العالم على عرقلته للمسار السياسي؟ ثم نسمع كلاما لا قيمة له عن معاقبة معرقلي المسار السياسي”.