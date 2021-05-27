بركات : على “المشري” إعادة أموال لجنة الإغاثة بتونس والاعتذار لليبيين قبل ترشحه للرئاسة بركات : على "المشري" إعادة أموال لجنة الإغاثة بتونس والاعتذار لليبيين قبل ترشحه للرئاسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

علق مسؤول ملف الصحة السابق بحكومة المجلس الوطني الانتقالي الدكتور ناجي جمعة بركات على صورة نشرها موقع أخبار ليبيا 24 لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بخصوص عزمه للترشح للانتخابات المقبلة، منوهًا أن الصديق الكبير يجب أن يتحمل فساد سياسة الاعتمادات .

وذكر الدكتور ناجي جمعة بركات عن الصورة التي قام الموقع بنشرها أنها تعود للمشري عندما دخل عليه في مكتبه بشهر مايو عام 2011، ويطالبه بأن يكون على رأس لجنة الإغاثة بتونس .

بركات نوه إلى أنه في ذلك الوقت جاء المشري صحبة مسؤول ملف الخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي علي العيساوي ليزكيه ليكون رأس لجنة الإغاثة بتونس .

وأكد بركات أن المشري تسلم المنصب وإلى يومنا هذا لم يقوم بتسوية وضعه، لافتًا إلى أن حساب لجنة الإغاثة بتونس كان يحوي مبلغ مالي كبير ولم نعلم أي صرف إلى يومنا هذا، وتم فصل المشري بعدها .

وأعرب مسؤول ملف الصحة السابق كيف للمشري أن يرشح نفسه للانتخابات المقبلة وأن يقرر مصير الشعب الليبي، قبل أن نعرف أين صرفت أموال الشعب ويقدم اعتذار رسمي للشعب الليبي .

الجدير بالذكر أن الدكتور ناجي جمعة بركات أحال مذكرة للمجلس الانتقالي لتشكيل لجنة تحقيق مع المشري في ذلك الوقت لمسألته عن الأموال التي كانت في حساب لجنة الإغاثة بتونس وعن بنود صرفها، لافتًا إلى أن “المشري” تنصل من التهمة ووصل به الأمر بالبكاء أمام اللجنة، وقال “إنه لم يتقضي حتى رواتبه طول فترة عمله بلجنة الإغاثة ” .

والمشري يشغل الآن رئيس المجلس الأعلى للدولة، منذ انتخابه في 4 أبريل 2018، عندما حصل على 64 صوت من أصل 109 في الجولة الثانية، بينما تحصل منافسه الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي على 45 صوت.

وكان سجين سياسي من سنة 1996 حتى سنة 2002، وشغل منصب أول أمين سر للمكتب التنفيذي التابع لـ المجلس الانتقالي بـبنغازي لمدة شهر بيونيو عام 2011 م، وهو عضو مؤسس بـحزب العدالة والبناء، و عضو المؤتمر الوطني العام، وعضو البرلمان العربي منذ يناير 2013، وعضو ومقرر لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، وعضو لجنة الاقتصاد والصناعة بالمؤتمر الوطني العام، و عضو لجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان العربي، و رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام.