بالفيديو | وقائع فضيعة لداعش يرويها أحد سكان درنة

أخبار ليبيا24 – خاص

كانت درنة في ليبيا معقلًا كبيرًا لتنظيم داعش حيث حاولت عناصره المتشددة من الليبيين والأجانب فرض أسلوب حياة متشدد بهمجية غير مسبوقة على أهل المدينة التي تعرف بأنها مدينة التنوع الثقافي والفني.

ولسنوات سابقة عانى سكان المدينة الساحلية-الجبلية الذين يقدر عددهم بنحو 200 ألف نسمة من سيطرة الجماعات الإرهابية التي ارتكبت الإعدامات والاغتيال وقطع الرؤوس والخطف وغيرها من ممارسات وحشية طالت كل من يعارض وجودها بينهم.

مشاهد حية لازالت في ذاكرة الأهالي الذين وافق بعضهم على رواية تجاربهم في ظل هيمنة داعش على مدينتهم قبل تحريرها من قبل الجيش الوطني الليبي.

علي عاشور العمامي صاحب شركة إنتاج فني استهل حديثه لأخبار ليبيا24، قائلًا: “ما لاحظناه في درنة ربما لم تلاحظه مدينة أخرى. لقد ارتكب الدواعش العديد من الأشياء المخجلة أمام البشر وأمام الله”.

ويروي العمامي أن الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم، “أشياء لا يمكن أن تكون من شرع الله. القتل وقطع الأعناق والخطف وأخذ الفدية وما إلى ذلك”.

ويتابع العمامي في سرد ما تعرض له من تهديد صريح بالقتل مع بداية سيطرة داعش على درنة بسبب عمله في مجال الإعلام والثقافة وتسجيله للأعمال الفنية، حيث أرسلوا له أولا طردا يحمل وعيدا بالقتل في حال استمراره في ذلك، وبعد فترة ودرته رسالة نصية على الهاتف تحمل وعيدا يقول: “نهايتك اقتربت”.

كان داعش يشدد على عدم السماح بإقامة الحفلات والاحتفالات الثقافية ويهدد كل من يقوم بذلك بالقتل والخطف والاعتقال أو التعذيب.

في مرة من المرات تعرض العمامي للضرب على يد أحد عناصر داعش عند أحد النقاط عندما كان يستقل سيارته صحبة ابنته الصغيرة وصديق له.

يقول العمامي: “تعرضت للضرب من قبل أحد المسلحين عند أحد النقاط في منطقة الفتائح شرقي درنة بواسطة أخمس بندقية كلاشن كوف ما أدى إلى إصابتي بكسر في الجمجمة. لقد حدث ذلك أمام صديقي وطفلتي أثناء عودتنا إلى درنة من مرتوبة. كان ذلك على خلفية إلقاء التحية على عقيد سابق بالجيش في رحلة الذهاب من درنة إلى مرتوبة”.

ومن بين المشاهد المروعة التي رأها العمامي جريمة اغتيال جاره الشيخ عطية الفرطاس. يقول العمامي: “كنت بالمنزل وإذ بي أسمع أصوات رصاصات خارج المنزل فخرجت إلى الشرفة مسرعًا لاستطلع ما يحدث، وإذ بجاري غارقًا في بركة دماء من جراء إطلاق الرصاص على جسده. لقد كان القتلة يستقلون سيارة نوع “دايو نوبيرا”.

ويضيف: “لقد كان “سي عطية” رجلًا بسيطًا وكان دائم التردد على المسجد. لم تكن لديه أي اختلاطات مع الناس وكان أهل الحي يعتبرونه بمثابة الأب لهم”.

لقد تأذى سكان درنة بشكل كبير على يد الجماعات الإرهابية، إذ يكاد لا يخلوا منزل من منازلها من قتيل أو مخطوف أو جريح.

يقول العمامي: “كثير من العائلات تعرض أفرادها للاغتيال والخطف والضرب على يد الجماعات المتطرفة، بل ولازال مصير الكثير من المخطوفين مجهولًا، ولازال أبنائهم يعيشون على أمل معرفة ما حل بهم”.