انطلاق قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها

أخبارليبيا24

انطلقت الأربعاء قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة.

وذكرك شركة البريقة أنه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط انطلقت أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل متجهة إلى مستودع سبها النفطي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تزويد 11 محطة مباشرة واقعة قبل مستودع سبها النفطي تابعة لشركات التوزيع الأربعة المعتمدة في المناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ.

وناشدت شركة البريقة كل الأجهزة التي صدر عنها التوجيه بنشر أفراد أمن لمتابعة توزيع الوقود على المواطنين مباشرة دون غيرهم وستقوم البريقة بشكل يومي بنشر قوائم وأسماء جميع المحطات التي تستلم الوقود حسب الكمية والمنطقة الواقعة بها المحطة.

وأفادت أن باقي الجهات الخدمية الأخرى والمصانع أو ما في حكمها تنظمها إجراءات محددة تمكنها من استلام مستحقاتها من الوقود مباشرة من المستودع وليس من المحطات.

وأكدت شركة البريقة على شركات التوزيع عدم توجيه الكميات المخصصة للمحطات لأي جهة كانت غير المواطنين.