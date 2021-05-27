المنقوش تتابع إجراءات فتح محطات لإصدار جوازات السفر لليبيين في الخارج

27 مايو، 2021 11:27 ص
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نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

أخبارليبيا24

قامت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بجولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للوقوف على الإجراءات المتعلقة بفتح محطات لإصدار جوازات السفر الليبيين في الخارج.

والتقت المنقوش خلال جولتها اليومين الماضيين بالفنيين المشغلين للمحطات حرصا على تذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنين الليبيين القيمين بالخارج.

وأكدت وزيرة الخارجية في لقاءها أن صون حقوق المواطنين الليبيين أولوية لا يمكن الحياد عنها ويجب أن يتمكن كل مواطن من الحصول على حقه في إصدار جواز سفر بكل احترام.

وشددت المنقوش على ضرورة أن يبذل المشغلين قصار جهدهم لرفع المعاناة عن المواطنين المقيمين خارج الدولة دون تمييز في عملية استخراج جوازات السفر.

وأوصت الوزيرة بضرورة استقبال المواطنين برحابة والتعامل معهم بكل مهنية والتعاون معهم في تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها تيسيير عملية إتمام إصدار الجوازات.

وأصدرت المنقوش تعليماتها بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بهذه المحطات وتقديم تقرير يومي.

وأكد المسؤول على المحطات أن السفارة الليبية في القاهرة قد باشرت مطلع شهر مايو الجاري العمل في عملية إصدار الجوازات.

وأشار المسؤول إلى أنه جاري العمل هذا الأسبوع على افتتاح محطات إسطنبول، أنقرة، الدار البيضاء، موضحًا أنه سيتم في القريب العاجل استكمال تركيب المنظومات في باقي الساحات الأخرى.

27 مايو، 2021 11:27 ص
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