المسماري: القفز على التوافق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية محاولة للعرقلة

أخبار ليبيا 24

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلطنة المسماري، إن محاولة القفز على ما تم التوافق عليه بخصوص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة المتزامنة، هو محاولة واضحة، للعرقلة والابتعاد بنا عن التاريخ المحدد للانتخابات.

وأوضحت المسماري في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن الإصرار على التمسك بأي شروط اقصائية بالنسبة للترشح يعد شيء غير مقبول فلابد أن تكون الفرص متكافئة للجميع حتى يقبل الكل بنتائجها والشعب سيد قراره فيما يختار.

وأضافت المسماري، “أنهم بحاجة إلى لقاء مباشر لتصحيح المسار والعودة بالمنتدى السياسي إلى المتفق عليه، واحترام هذا الجهد”، مؤكدة أن التوافق هو مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون وطنية.

وواصل ملتقى الحوار السياسي، اليوم الخميس، عقد جلسته العامة الافتراضية لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.