المالية تحيل مرتبات شهر مايو إلى المصرف المركزي متضمنة تسويات مالية بعدد من القطاعات

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس إحالة مرتبات شهر مايو لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة إلى مصرف ليبيا المركزي مشمولة بتسويات مالية لعدد من الموظفين بالقطاعات.

ولفتت إدارة الميزانية بوزارة المالية أن إحالة المرتبات تمت من منظومة المرتبات الموحدة بإدارة الميزانية.

وفي أبريل الماضي أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفي كلمة موجهة إلى عموم الشعب الليبي على أن بصرف المرتبات سيكون دون تأخير.

وقال إدارة الميزانية أن مرتبات شهر مايو تضمنت تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (56) لسنة 2021 بإرجاع قيمة الـ20 بالمائة 446 ألف موظف تم خصمها منهم في وقت سابق.

وأضافت، أنه تم تضمين معدل الأداء لعدد 15 ألف عضو هيئة تدريس والتي تم ايقافها في شهر مارس 2020.

وأكدت الإدارة أن مستحقات الأشهر السابقة من معدل الأداء لأعضاء هيئات التدريس سيتم تضمينها من شهر يناير 2012 بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية.

وقالت الإدارة إنها قامت بتسوية عدد (594989) ألف موظف للعاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المحال، ولفتت إلى أن عدد المتغيرات التي تمت تسويتها في منظومة المرتبات بلغ أكثر من مليون و400 ألف.