الزناتي يبحث آلية التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الصحي

27 مايو، 2021 9:29 ص
10
وزير الصحة على الزناتي
وزير الصحة على الزناتي

أخبارليبيا24

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي آلية التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الصحي، ومدى الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في هذا المجال.

وقال الزناتي خلال لقاءه ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وديبي هيوستن مديرة غرفة التجارة الأمريكية لدى ليبيا عبر تقنية الزوم أن التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية سيثمر عنه تطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وأضاف وزير الصحة بحضور مندوبين عن الشركات الأمريكية أن هذا التعاون سينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الزناتي في كلمة له خلال الاجتماع “أن الزيارات التي قمت بها للمرافق الصحية أعطتني صورة حقيقية للوضع الصحي في ليبيا”.

وتم خلال الاجتماع – بحسب إدارة الإعلام في الوزارة – عرض مختصر من قِبل الشركات الأمريكية عن الدعم الممكن تقديمه لتطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وأفادت إدارة الإعلام أن الشركات أبدت تعاونها في مجال توفير الأدوية، المستلزمات والمعدات الطبية، تزويد المرافق الصحية بأنظمة صحية متطورة، بناء مستشفيات وإدارتها، تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتقديم الدعم فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير اللقاحات.

27 مايو، 2021 9:29 ص
10

مقالات ذات صلة

نجلاء المنقوش

المنقوش تتابع إجراءات فتح محطات لإصدار جوازات السفر لليبيين في الخارج

27 مايو، 2021 11:27 ص
عبدالسلام نصية

نصية: اقترحنا على مجلس النواب إنشاء مؤسسة تهتم بتنفيذ منحة الأولاد وأي منافع نقدية

27 مايو، 2021 11:01 ص
رمضان بوجناح-اجتماع أمني سبها

بوجناح: الحكومة ستوفر احتياجات مديريات الأمن بالجنوب لمواجهة الوضع الأمني المتردي

27 مايو، 2021 10:19 ص
قافلة نقل الوقود إلى سبها

انطلاق قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها

27 مايو، 2021 1:18 ص
زر الذهاب إلى الأعلى