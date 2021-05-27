الزناتي يبحث آلية التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الصحي

أخبارليبيا24

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي آلية التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الصحي، ومدى الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في هذا المجال.

وقال الزناتي خلال لقاءه ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وديبي هيوستن مديرة غرفة التجارة الأمريكية لدى ليبيا عبر تقنية الزوم أن التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية سيثمر عنه تطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وأضاف وزير الصحة بحضور مندوبين عن الشركات الأمريكية أن هذا التعاون سينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الزناتي في كلمة له خلال الاجتماع “أن الزيارات التي قمت بها للمرافق الصحية أعطتني صورة حقيقية للوضع الصحي في ليبيا”.

وتم خلال الاجتماع – بحسب إدارة الإعلام في الوزارة – عرض مختصر من قِبل الشركات الأمريكية عن الدعم الممكن تقديمه لتطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وأفادت إدارة الإعلام أن الشركات أبدت تعاونها في مجال توفير الأدوية، المستلزمات والمعدات الطبية، تزويد المرافق الصحية بأنظمة صحية متطورة، بناء مستشفيات وإدارتها، تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتقديم الدعم فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير اللقاحات.