الأهلي بنغازي يتقدم نحو الصدارة بفوز على الأخضر

27 مايو، 2021 9:59 ص
6
الأهلي بنغازي
الأهلي بنغازي

أخبارليبيا24

قاد لاعب الوسط محمد فتحي “مانديلا” الأهلي بنغازي الأربعاء للفوز على مستضيفه الأخضر 1-0 في مباراة احتضنها ملعب شيخ الشهداء في لقاء مؤجل من منافسات الدوري الليبي.

وجاء هدف “مانديلا” برأسية محكمة في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني وأضاع أصحاب الأرض فرصة التعديل بعد أن أضاع عبد الرحمن العمامي ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز تقدم الأهلي للمركز الثالث برصيد 25 بينما توقف رصيد أبناء البيضاء عند 24 نقطة ليتراجع للترتيب الرابع للمجموعة الأولى.

27 مايو، 2021 9:59 ص
6

مقالات ذات صلة

المهاجم محمد المريمي

المدينة يتعاقد مع هداف الصقور

27 مايو، 2021 10:40 ص

إيقاف مرافق “المدينة”عام  ومرافق “الهلال” 3 مباريات

26 مايو، 2021 8:18 م

“النابلي” رابع مدرب لفريق نجوم أجدابيا هذا الموسم

26 مايو، 2021 6:57 م
أخبار ليبيا 24

شلبي  ينضم رسميا للاتحاد المصراتي

26 مايو، 2021 3:32 م
زر الذهاب إلى الأعلى