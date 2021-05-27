الأهلي بنغازي يتقدم نحو الصدارة بفوز على الأخضر

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قاد لاعب الوسط محمد فتحي “مانديلا” الأهلي بنغازي الأربعاء للفوز على مستضيفه الأخضر 1-0 في مباراة احتضنها ملعب شيخ الشهداء في لقاء مؤجل من منافسات الدوري الليبي.

وجاء هدف “مانديلا” برأسية محكمة في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني وأضاع أصحاب الأرض فرصة التعديل بعد أن أضاع عبد الرحمن العمامي ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز تقدم الأهلي للمركز الثالث برصيد 25 بينما توقف رصيد أبناء البيضاء عند 24 نقطة ليتراجع للترتيب الرابع للمجموعة الأولى.