اتفاق وشيك بين ليبيا وإيطاليا بخصوص توقيع اتفاقية تبادل المحكومين

أخبارليبيا24

ذكرت السفارة الليبية في إيطاليا أن هناك اتفاقًا وشيكًا بين ليبيا وإيطاليا بخصوص توقيع اتفاقية تبادل المحكومين.

وأضافت السفارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني اجتمع مع وزيرة العدل بالحكومة الإيطالية مارتا كارتابيا بمقر وزارة العدل الإيطالية.

وأوضحت السفارة الليبية أن الترهوني نقل إلى كارتابيا تطلع وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي للقاء قريب في روما لتفعيل وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى وجه الخصوص في مجالات العدل المختلفة.

وأضافت أن المحادثات تناولت الإجراءات الخاصة بالإعداد لزيارة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الأيام المقبلة وجملة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وأشارت السفارة إلى أن أبرز ما تم تناوله التوقيع على اتفاقية نقل المحكومين من مواطني البلدين لقضاء عقوباتهم في البلد الاصلي الموقعة بالأحرف الاولى منذ عام 2019 أثناء الزيارة المنتظرة، والتعاون الوثيق بين وزارتي العدل.

وتابعت السفارة الليبية في إيطالية أنه سيتم استعراض الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال العدالة الانتقالية، والعمل على حل القضايا العالقة بشأن بعض الديون التي تطالب بها شركات إيطالية مقابل وقف التنازل عن القضايا التي تحركها شركات إيطالية ضد الدولة الليبية والحجز على حسابات وودائع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيطاليا.

وأعربت الوزيرة الإيطالية عن استعدادها ووزارتها للعمل مع وزارة العدل في ليبيا وأنها تعلم جيدا أن قضية العدالة الانتقالية من الموضوعات الهامة التي واجهت إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية الإيطالية.