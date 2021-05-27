“أم العز الفارسي” تطالب بالبث في القاعدة الدستورية للانتخابات

27 مايو، 2021 6:36 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أن “هناك ثلاثة خلافات رئيسية حول مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات تشمل الاستفتاء على الدستور، وتمثيل المكونات الثقافية، ومسألة القسم”.

وأضافت الفارس خلال كلمتها أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي ف يومها الثاني لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، “إن مسألة البث في الاستفتاء على الدستور ليست من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، كما أنه انتهى مجال البث فيها والمطلوب هو البث في القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وأكدت الفارسي، أن النقطة الأكثر أهمية تتعلق بانتخاب الرئيس وشروط الترشح، مشيرة إلى أن الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس، داعية إلى تقييد شروط الترشح بشرطين فقط يتعلق الأول بأن يكون ليبيا وألا يكون مطلوبا أمام العدالة في قضايا تمس الأمن الوطني وتهدد الاستقرار.

وطالبت الفارسي بالتصويت على هذه النقاط حتى يتسنى الذهاب إلى التصويت بشكل كامل على بنود القاعدة الدستورية المحالة من اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي.

وواصل ملتقى الحوار السياسي، اليوم الخميس، عقد جلسته العامة الافتراضية لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

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27 مايو، 2021 6:36 م
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