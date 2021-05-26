هاجر القايد: القاعدة الدستورية المتداولة إعلاميا يختلف عما اتفق عليه في تونس

26 مايو، 2021 4:33 م
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 أخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، هاجر القايد، أن “ما ظهر في الإعلام الآن فيما يخص بنود القاعدة الدستورية ليس ما اتفقنا عليه في تونس”.

وقالت القايد خلال مشاركتها أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنه “ظهرت بعض التغييرات  ولا أعلم هل لجنة التغييرات أسقطتها سهوا أم عمدا”.

وأعلنت عديد التحفظات على مقترح القاعدة الدستورية بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث دعت إلى ضرورة النص على منع ترشح من “كان في تنظيم دولي هدد السلم الاجتماعي”.

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26 مايو، 2021 4:33 م
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