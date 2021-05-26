ليس محل شك .. المشري: إذا ترشحت أنا و”حفتر” سأفوز

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تخوفه من نشوب حرب جديدة في ليبيا، مؤكدًا أن بوادرها قائمة بوجود من يرغب في حكم البلاد بالقوة، وهو خطر رآه متمثلا في قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حسب قوله .

المشري أوضح في تصريحات نلفزيونية، أن كل الأجسام الليبية معروف توجهها ومسارها عدا جسم واحد هو ما يسمى بالقيادة العامة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه بعد منع زيارة الدبيبة إلى بنغازي، صدر بيان من القيادة العامة بعدم وجود علاقة لها بالحكومة، متسائلا “كيف لا يكون هناك علاقة بالحكومة وهي جسم من الدولة”، مؤكدا أنه جسم منفلت ومتمرد على كل الجهات، حسب زعمه .

ورأى أن جميع الأجسام الموجودة في ليبيا اليوم هي موجودة بحكم أمر واقع سيئ، وبغير رضا الليبيين بما في ذلك مجلس الدولة، حيث كان يجب أن تتغير هذه الأجسام عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية منعتها الظروف التي عاشتها ليبيا.

وأكد أن كثيرًا من القوى داخليا وخارجيا تخشى التغيير في ليبيا لعدم رغبتها في تغير الوضع الحالي الذي يضمن بقاء مصالحها الخاصة.

وعن احتمال فوزه في الصندوق إذا ما كان منافسه خليفة حفتر، أكد أن هذا أمر ليس محل شك، مضيفا أن له أنصارًا في المنطقة الشرقية أكثر مما يتوقع أحد، مؤكدًا أن ما يبدو من امتلاك حفتر للشعبية هو أمر غير حقيقي، إذ هو تعبير عن الخوف أكثر منه حب واحترام، فيما أكد يقينه بإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.

من ناحية أخرى، رفض المشري، التسرع في الحكم على حكومة الوحدة، إلا أنه أبدى عدم رضاه عن طريقة تشكيلها ووصفها بأنها أقرب إلى المحاصصة والرضوخ لضغوط بعض النواب، وأنها شهدت غياب كثير من الكفاءات، إضافة إلى وجود شخصيات عليها علامات استفهام تتعلق بالفساد.

المشري أشار إلى أن مجلس الدولة رصد أكثر من 20 ملاحظة على الميزانية منها عدم الدقة في الصياغة، وكذلك ملاحظات تتعلق بالأرقام منها على سبيل المثال ميزانية دعم الشباب البالغة 100 مليون، مشيرا إلى أن الشباب يحتاج إلى مشروعات تعكسها أرقام محددة.

وأكد أن وجود برامج تفصيلية في الميزانية سبب أدعى للموافقة عليها، مشيرًا إلى أن الميزانية ركزت على المختنقات مثل الكهرباء، وعلى موضوع الانتخابات، مفتقدة في كل ذلك إلى الدقة في تفصيل أوجه الإنفاق.