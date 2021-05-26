لنقي تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

أخبار ليبيا 24

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، داعية إلى إجراء الانتخابات التشريعية حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقالت لنقي خلال مشاركتها أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنها قدمت بمقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات مختلف لا يبنى على تعديل الإعلان الدستوري بل على الاستفتاء على دستور الاستقلال.