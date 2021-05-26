لحضور العرض العسكري بقاعدة بنينا.. حفتر يوجه دعوة لـ المنفي والدبيبة والمستشار صالح

26 مايو، 2021 3:56 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وجه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ونوابه ووزرائه، لحضور العرض العسكري المقام  السبت المقبل في قاعدة بنينا الجوية في بنغازي.

كما وجه المشير حفتر دعوة الحفل المقام بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الكرامة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ونائبيه.

وفي السياق كان قد أشرف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، على الاستعدادات للعرض العسكري؛ وذلك للوقوف على مدى الجاهزية للعرض العسكري وفق المركز الإعلامي لرئاسة الأركان.

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26 مايو، 2021 3:56 م
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