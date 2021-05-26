كشلاف : قرار “الأعلى للدولة” حول استفتاء الدستور مفاجئ وتعجيزي كشلاف : السايح أصبح عقبة أساسية أمام الاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف قرار المجلس الأعلى للدولة الإثنين الماضي، حول الاستفتاء على الدستور، بالمفاجئ والتعجيزي.

كشلاف اعتقد، أن “مجلس الدولة” أراد إحراج الأجسام الأخرى، وإثبات أنها لا تريد الاستفتاء حتى لو كان بالتوافق بين مجلسي “النواب والدولة”.

وذكر أن موقف البعثة كان واضحًا من البداية في رفض الاستفتاء على الدستور، وإنشاء قاعدة دستورية بأشخاص اختارتهم، وستحاول توجيه الآراء والمقترحات نحو إقرارها.

وأضاف أن البعثة تحاول دائمًا إيجاد عراقيل لمنع الاستفتاء، لذلك فهي أيضًا لا تمارس دورها الحيادي بل تتبنى وجهة نظر مجموعة من الدول المتصارعة في ليبيا، على حد تعبيره.

وزعم أن إجراء الاستفتاء أسهل من الانتخابات، لكن الإشكالية أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح دخل السجال السياسي وتبنى وجهة نظر البعثة الأممية.

وأفاد بأن السايح يتحجج بضيق الوقت وعدم إحالة أي قانون للاستفتاء إليه، مُعتقدًا أنه سيجد المبررات لتأييد وجهة نظره بعدم إجراء الاستفتاء.

ورأى أن السايح عقبة أساسية أمام الاستفتاء، مطالبا مجلسي “النواب والدولة” بالضغط لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات لضمان سلاسة سيرها.

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي يمتد للغد؛ لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن الاجتماع يأتي على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس من 7 إلى 9 أبريل الماضي، وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.