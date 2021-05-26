قعيم يتعهد بفتح تحقيق في أسباب تأخر إصدار جوازات السفر في بنغازي

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أجرى وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم إلى مقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في بنغازي يتفقد خلالها سير العمل داخل المصلحة.

وأمر قعيم خلال الزيارة الثلاثاء بتفعيل منظومة التصوير واستلام ملفات المواطنين، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل بشأن عرقلة حصول المواطن على جواز السفر، بحسب ما ذكره مكتب إعلام وكيل الوزارة.

وقال المكتب إن زيارة قعيم لمقر الجوازات جاء تلبيةً لنداء وشكاوى المواطنين لتعطل إجراءاتهم وحرصا على إنهاء أزمة استخراج جوازات السفر الإلكتروني.

وأضاف، أن وكيل الوزارة أمر إدارة المصلحة، بنقل عدد من الموظفين وإحلال محلهم موظفين آخرين للرُقي بمُستوى العمل المهني والخدمي، مشددًا على أنه ستتم مُحاسبة كل شخص استغل حاجة المواطنين بطلب الرشاوى والمتاجرة بحقوقهم بمبالغ مالية للحصول على جواز سفر خارج أسوار المصلحة .

وأكد المكتب أن وكيل الوزارة تعهد بمتابعة عمل مصلحة الجوازات شخصيًا وستتم مُحاسبة المقصرين والمرتشين بالقانون لتنتهي هذه الأزمة نهائيًا.