في زيارة تفقدية للمدينة..الدبيبة يتعهد بحل مشاكل ميناء الخمس البحري

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء أن الحكومة ستسعى لحل المشاكل التي يعاني منها ميناء الخمس البحري باعتباره مرفق حيوي وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له.

واطلع الدبيبة خلال جولة تفقدية لعدد من المرافق العامة بمدينة الخمس رفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الإسراع في تجهيز المجمع الصحي في أقرب وقت ممكن.

وزار الدبيبة أيضًا مدرسة «الشروق» للتعليم الأساسي، للوقوف على احتياجاتها، مؤكدًا على ضرورة حل كل مشاكل المرافق التعليمية التي تعد من أهم عناصر بناء الوطن والمواطن.

وذكر رئيس الحكومة عقب تفقده عددًا من المرافق العامة بمدينة أن الهدف من زيارة مدينة الخمس، هو تفقد أهم مرافقها العامة.