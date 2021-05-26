عقد جلسة للحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا24

تنعقد اليوم الأربعاء جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي وذلك على تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وستجرى الجلسة على مدار يومين ويحضرها ويلقي الكلمة الافتتاحية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، وستتم مناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وأكدت البعثة أن الجلسة ستُبث هذا على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي.