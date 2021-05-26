شلبي  ينضم رسميا للاتحاد المصراتي

26 مايو، 2021 3:32 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تعاقد نادي الاتحاد المصراتي، رسميا  مع مدافع الأهلي بنغازي، أحمد شلبي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأكدت مصادر خاصة لـ أخبار ليبيا 24 أن نادي الاتحاد المصراتي سيقد الوافد الجديد إلى الإعلام في اليومين القادمين.

وسيكون  شلبي  متاحا للعب  مع الاتحاد المصراتي، في مرحلة الإياب التي ستبدأ الشهر المقبل.

وكانت إدارة الاتحاد المصراتي قد تعاقدت مع عدة أسماء لدعم صفوف النادي خلال الدوري الممتاز أبرزها عبد الله الشعافي، ومروان المنير الصويعي، على سبيل الإعارة، قادما من النصر، لمدة نصف موسم.

كما تعاقد  نادي الاتحاد المصراتي مع الدولي السوداني، وليد حسن عبد الله، قادما من فريق المريخ السوداني.

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26 مايو، 2021 3:32 م
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