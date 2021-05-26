ثلاثة مطالب أساسية لحراك 24 ديسمبر

26 مايو، 2021 10:10 ص
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طبرق- حراك 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24-خاص

دعا حراك 24 ديسمبر إلى الإسراع في اعتماد ميزانية المفوضية العليا للانتخابات لتتمكن من البدء في عملها لهذه الانتخابات.

جاء ذلك في بيان جرت قراءته أمام مقر مجلس النواب في طبرق موجه إلى مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي المؤقت ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وإلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وإلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد الحراك على انتخاب الرئيس عن طريق الانتخابات المباشرة من الشعب مع وضع شروط وصلاحيات للرئيس.

وطالب الحراك الحكومة بالتركيز على تحسين الخدمات الأساسية للشعب وإجراء انتخابات وعدم إضاعة الوقت في برامج أخرى لا تسمح فترة المرحلة بها.

وأكد الحراك على أن مهمة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتين هو إدارة مرحلة معينة متمثلة في تحقيق انتخابات ديسمبر القادمة في موعدها وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن الذي يعاني من سنوات طويلة من الحروب والانقسامات والتردي في متطلبات العيش الكريم.

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26 مايو، 2021 10:10 ص
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