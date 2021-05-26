بوجناح يبحث سبل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين في الجنوب

26 مايو، 2021 11:17 م
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رمضان بوجناح - سبها
رمضان بوجناح - سبها

أخبارليبيا24

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح اليوم الأربعاء مع مدير فرع مصرف ليبيا المركزي سبها محمود عبد الكريم سبل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين.

وناقش بوجناح خلال الاجتماع الذي حضره مدير الشؤون الإدارية والمالية محمد سالم، ونائب رئيس نقابة المصارف يوسف المدني، بالإضافة إلى رئيس فرع النقابة بالجنوب إنهاء مشكلة السيولة النقدية.

وتزامن اللقاء مع وصول سيولة نقدية بقيمة 60 مليون دينار، للمصارف التجارية العاملة في الجنوب، بعد وصول مبلغ مماثل قبل عيد الفطر المبارك.

26 مايو، 2021 11:17 م
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