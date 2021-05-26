بعد أكثر من عام .. عودة جثمان أحد قتلى قوات الجيش لطبرق ودفنه في جنازة رسمية القتيل "محمد القطعاني" فقد بمحور الخلطات بمدينة طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

ودعت مدينة طبرق أحد قتلى قوات الجيش بعد استلام جثمانه عن طريق الهلال الأحمر بعد مرور أكثر من عام من مقتله في محاور طرابلس .

وقال عضو اللجنة المكلفة من أولياء أمور المفقودين حسين علي الصغير – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن أهالي مدينة طبرق بحضور ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة صلوا صباح اليوم على جثمان “محمد خليل سليمان القطعاني” البالغ من العمر 24 عاما بمسجد الملك إدريس .

كما حضر مراسم الجنازة أسرة الفقيد وأعضاء من تنسيقية المجتمع المدني واللجنة التي ساهمت في إرجاع الجثمان.

الصغير قال إن ” القطعاني” فقد بمحور الخلطات بمدينة طرابلس بتاريخ الثاني عشر من شهر أبريل من العام الماضي .

ولفت إلى أن الإدارة العامة للهلال الأحمر وبلدية مصراتة وحكمائها وبلدية طبرق كان لهم الدور الكبير في عودة هذا الجثمان، مضيفًا أنه لدينا المزيد من الجثمانين من مدينة طبرق سيتم إحضارهم الفترة القادمة .

وأوضح عضو اللجنة المكلفة من أولياء أمور المفقودين أن هنالك عدد 30 جثة بمدينة طرابلس منهما عدد جثمانين من مدينة طبرق .