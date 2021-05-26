بسيسة : ينفي محاصرة ديوان وزارة المالية بطريق السكة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد محاصرة ديوان وزارة المالية بطريق السكة بالعاصمة طرابلس.

بسيسة قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأربعاء، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات، لا يعلم ما الغرض منها، مؤكداً أن خرج من مقر الوزارة على تمام الساعة 6:50 مساءً، والعمل يسير بشكل اعتيادي وانتهى الدوام دون تعرض الموظفين للحصار أو التهديد.

وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والتأكد من صحتها قبل نشرها وتداولها .

وتداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تعرض وزارة المالية للحصار من قبل مجموعة سيارات عسكرية مدججة بالأسلحة .