بحث جهود التعاون الأمني وتأمين الحدود بين ليبيا والنيجر وتشاد

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بالرئيس النيجيري، محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، محمد ديبي، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد.

وجرى بالاجتماع تناول العلاقة الثنائية بين بين البلدان الحدودية الثلاثة والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود، وتعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وفي تغريدة على تويتر، قال المنفي، إنه أكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر لتأمين الحدود المشتركة، وأولوية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.

وشارك المنفي الثلاثاء بالقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد.

وتناول خلال مداولات القمة الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة.

وأكد المنفي على ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.