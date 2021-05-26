المصري :يجب وضع خطة للطوارئ لجمع البيانات المحلية عن كيفية مواجهة جائحة كورونا المصري يشارك في الاجتماع الاستثنائي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شارك معالي رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري في الاجتماع الاستثنائي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والذي كان تحت عنوان “دور وتنظيم البرلمانات في وقت جائحة كورونا” حيث ترأس الاجتماع رئيس جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني الدولي.

وألقى رئيس ديوان مجلس النواب كلمة نقل خلالها تحيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع.

وتوجه المصري بالشكر لرئيس جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني الدولي على عقد الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية لتفعيل دور عمل الجمعية نحو بناء شراكة قوية والتواصل بين الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس الوطنية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وتبادل المعلومات تجاه دور البرلمانات وآلية تنظيم عملها لتتمكن من الوفاء باستحقاقاتها في ظل جائحة وباء كورونا.

وتناول رئيس ديوان مجلس النواب خلال مشاركته إدارة الأزمات، حيث استعرض كيفية التعامل مع الأزمة عند حدوثها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية حتى تكون الخسائر في أضيق نطاق .

وأوضح بأن التعامل مع هذه المرحلة يحتاج إلى وجود مجموعة من المبادئ والأسس التي تعتبر قواعد استرشادية تمثل الإطار العام للقائمين على إدارة الأزمة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتجنب الاضرار المتوقعة او التقليل منها، مشيرًا إلى تهيئة السلطة التشريعية لوضع إجراءات وطرق التعامل مع الأزمة وفق تشريعيات وقوانين وقرارات تحدد الجهة المسؤولة عن إدارتها وآلية عملها.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب خلال مشاركته على تعزيز القدرات الفنية والعلمية بهدف استحداث وتطبيق أساليب ودراسات لتقييم مواضع الضعف بالإضافة إلى وضع خطة للطوارئ لجمع البيانات المحلية عن كيفية مواجهة الأزمة .

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك مجموعة من الأطر التشريعية الوطنية التي يمكن من خلالها تحديد المسؤولية القانونية عند التعامل مع الأزمة مع الالتزام بإعلام المواطنين بالمخاطر المتوقعة والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهتها.