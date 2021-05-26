الكوني يناقش مع سفير المملكة المتحدة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

26 مايو، 2021 11:37 م
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الكوني وسفير المملكة المتحدة
الكوني وسفير المملكة المتحدة

أخبارليبيا24

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني اليوم الأربعاء مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيوكولاس هوبتون مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وملف المصالحة الوطنية.

واستعرض الجانبان الجهود التي بذلها المجلس الرئاسي في هذا الشأن الذي سيمهد الطريق لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وبحث الكوني وهوبتون الملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية في هذا المجال.

وشدد سفير المملكة المتحدة على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وبريطانيا، مؤكدًا على ضرورة العمل على تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات، والتزام بلاده دعم الاستقرار في ليبيا.

26 مايو، 2021 11:37 م
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