الكبير يناقش خطة توفير السيولة لكافة فروع المصارف

26 مايو، 2021 11:52 م
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الصديق الكبير
الصديق الكبير

أخبارليبيا24

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع الإدارات ذات العلاقة بالمصرف تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

وتم الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع المقبلة تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار في مدينة سبها وغريان والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا.

ودعا المصرف إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي على توفر مخزون كافي يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة.

وأشار إلى أن شحنة سيولة وصلت اليوم الأربعاء إلى مدينة سبها وستصل تباعا شحنات أخرى وجاري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات واوباري وغيرها من المناطق.

26 مايو، 2021 11:52 م
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