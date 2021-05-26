الزناتي يطلق مبادرة باسم “قوة الأمل” لفتح الطريق الساحلي الزناتي "قوة أملنا هي إرادتنا وليبيا لن تكون إلا واحدة"

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أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، عن إطلاق مبادرة “قوة الأمل” لفتح الطريق الساحلي أمام الحالات الإنسانية.

الوزير أوضح في كلمة نقلها المكتب الإعلامي بالوزارة، أن المبادرة تشمل أيضا نقل المرضى والجثامين والأدوية والغازات الطبية والاحتياجات الإنسانية.

وأفاد الدكتور الزناتي بأن الوزارة تُحزر تقدما في نجاح هذه المبادرة مثمنا جهد الأطراف المعنية في التعاون لتحقيق هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الترتيبات التقنية يجري عملها لتنفيذ المبادرة وفتح الممر الإنساني بالتعاون مع الأطراف المعنية.

وأضاف “قوة أملنا هي إرادتنا أن ليبيا لن تكون إلا واحدة وأن طريقنا لن يكون إلا عن طريق التنمية والتقدم ورقي مجتمعنا وشعارنا أن تنهض ليبيا من جديد”.