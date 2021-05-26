إيقاف مرافق “المدينة”عام ومرافق “الهلال” 3 مباريات لجنة المسابقات الليبية تعلن عن إيقافات وغرامات جديدة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أوقفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مرافق فريق المدينة، خالد المهدي المشري، لسنة كاملة، كما عاقبته بغرامة مالية قدرها 5000 دينار.

هذا وعاقبت أيضا مرافق الهلال، فرحات السعيطي، بالإيقاف عن مرافقة فريقه لـــ 3 مباريات، مع غرامة مالية 1000 دينار.

كما عاقبت لجنة المسابقات مدافع شباب الجبل، حسين صالح، 3 مباريات، وتغريمه 1500 دينار بعد طرده في الجولة الماضيه .

وعاقبت لجنة المسابقات نادي السويحلي والمحلة، بغرامة قدرها 1000 دينار على كل منهما.