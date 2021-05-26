أبوجناح يدعو لمواجهة عصابات تهريب الوقود

26 مايو، 2021 3:08 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أحمد أبوجناح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ، انه يجب مواجهة عصابات تهريب الوقود، للمحافظة على سلامة واستمرار وصول قوافل الوقود الى الجنوب.

وأكد أبوجناح معلقًا على مجموعة صور لقافلة محملة بالوقود متجهة إلى الجنوب  ومؤمنة من قبل قوات الأمن أن المحافظة على استمرار وصول قوافل الوقود، يتطلب منا الوقوف موقف واحد وقوي ضد عصابات التهريب .

وقال أبوجناح أن مواطني الجنوب أصبح بإمكانهم الحصول على الوقود بسعره الرسمي، بعد وصول قافلة الوقود لمستودعات سبها، مشيرا أنه خلال أيام سيلاحظ مواطني فزان توفر الوقود في جميع المحطات، داعيا إياهم إلى منع تهريبه وكشف المهربين.

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26 مايو، 2021 3:08 م
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