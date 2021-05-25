وزير الداخلية يبحث مختنقات مديرية أمن رأس لانوف

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بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة عميد خالد مازن مع النائب عن دائرة السدرة عامر عمران المصاعب والمختنقات التي تعاني منها مديرية أمن رأس لانوف.

واستعرض مازن خلال اللقاء الذي تم أمس الإثنين بحضور رئيس مجلس الحكماء والشورى ببلدية خليج السدرة عبدالسلام المغربي وعميد بلدية خليج السدرة أحمد الرقيعي مصاعب كافة مراكز الشرطة التابعة لها.

وتم خلال هذا الاجتماع التطرق لعدة نقاط هامة أخرى من بينها دعم الوزارة ومتابعتها لمهام كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة والمكلفة بمهامها ضمن النطاق الإداري لهذه البلدية وذلك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.