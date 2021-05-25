من قمة تشاد .. المنفي: يجب وضع حد للخروقات على الحدود الليبية الجنوبية

مناقشة الوضع في تشاد وما خلفه مقتل "ادريس ديبي" على أمن المنطقة

25 مايو، 2021 8:14 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

حضر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد.

وقد تناول رئيس المجلس الرئاسي خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي على أمن المنطقة.

أشار إلى ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ إتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي أمس الإثنين، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لدول حوض بحيرة تشاد المقرر انطلاق فعالياتها .

25 مايو، 2021 8:14 م
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